НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Малкин хотел бы закончить карьеру в «Питтсбурге»

23:07
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, приедет ли он заканчивать карьеру в Россию.

— В новом сезоне команда, можно сказать, будет новой, — сказал Малкин a эфире «Матч ТВ». — Хотел бы я всю свою карьеру в НХЛ провести в одном клубе? Не будем загадывать, но в «Питтсбурге» меня все устраивает. Я не тот человек, который любит переезжать из города в город в поисках тепла или океана. Конечно, хочется быть там, где ребенку лучше, но эта команда 16 лет назад меня выбрала, и я собираюсь служить ей верой и правдой.

Я уже начал подумывать о возрасте — не так много остается до 40-летия. Тем более когда ты неудачно выступил, есть желание снова выйти на лед и доказать, что команда у нас хорошая.

Хочу ли сыграть на Олимпиаде? Всегда хотел, но опять же — я за справедливость. Согласен с тренерами, что в сборной должны играть лучшие. Если я буду готов и буду подходить под стиль команды, то приеду с удовольствием.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир