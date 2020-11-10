Малкин хотел бы закончить карьеру в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, приедет ли он заканчивать карьеру в Россию.

— В новом сезоне команда, можно сказать, будет новой, — сказал Малкин a эфире «Матч ТВ». — Хотел бы я всю свою карьеру в НХЛ провести в одном клубе? Не будем загадывать, но в «Питтсбурге» меня все устраивает. Я не тот человек, который любит переезжать из города в город в поисках тепла или океана. Конечно, хочется быть там, где ребенку лучше, но эта команда 16 лет назад меня выбрала, и я собираюсь служить ей верой и правдой.

Я уже начал подумывать о возрасте — не так много остается до 40-летия. Тем более когда ты неудачно выступил, есть желание снова выйти на лед и доказать, что команда у нас хорошая.

Хочу ли сыграть на Олимпиаде? Всегда хотел, но опять же — я за справедливость. Согласен с тренерами, что в сборной должны играть лучшие. Если я буду готов и буду подходить под стиль команды, то приеду с удовольствием.