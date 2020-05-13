Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко, игравший в России за «Сатурн», «Химки», «Москва», «Динамо» и «Амкар», в интервью «Известиям» рассказал о дружбе с российским форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

— Вы посещали матчи «Питсбурга» и персонально поддерживали Евгения Малкина. Вы с ним общаетесь?

— Не скажу, что мы лучшие друзья, но общаемся. Он друг и родственник моих друзей, с которыми я общаюсь практически каждый день. Через них мы и познакомились. В период всей этой истории с «короной» раза два разговаривали. Он интересовался, как дела у моего ребенка. Малкин — это просто звезда мирового уровня. С ним приятно пообщаться. Я уже дважды был в США — мы там встречались. Он на самом деле классный пацан.

— Как вам матчи НХЛ вживую?

— Одно дело смотреть по телевизору, а другое — видеть весь этот рекламный цирк вживую. Там это огромный бизнес. Со всех углов на тебя выскакивает реклама. Но наблюдать за этим очень приятно. На стадионе всегда куча людей и отличная атмосфера. А когда вы еще можете поужинать, выпить чашку кофе или бокал пива с участником финальной серии Кубка Стэнли, это вообще запомнится на всю жизнь.