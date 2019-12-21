Малкин едва не подрался с голкипером «Эдмонтона». Игроков разняли арбитры

«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце третьего периода между нападающим гостей Евгением Малкиным и голкипером Майком Смитом едва не началась потасовка.

Россиянин въехал во вратаря и снес ворота, на что Смит отреагировал агрессивно и пытался начать драку. Всех игроков разняли арбитры. В последних 7 матчах «Ойлерз» проиграли шесть раз и занимают седьмое место в турнирной таблице «Запада».