Малкин едва не подрался с голкипером «Эдмонтона». Игроков разняли арбитры
08:24
«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце третьего периода между нападающим гостей Евгением Малкиным и голкипером Майком Смитом едва не началась потасовка.
Россиянин въехал во вратаря и снес ворота, на что Смит отреагировал агрессивно и пытался начать драку. Всех игроков разняли арбитры. В последних 7 матчах «Ойлерз» проиграли шесть раз и занимают седьмое место в турнирной таблице «Запада».
Mike Smith is not happy with Evgeni Malkin pic.twitter.com/bTda9Cp40z— Brady Trettenero (@BradyTrett) December 21, 2019
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