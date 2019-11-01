Малкин должен сыграть с «Эдмонтоном». Он тренируется во втором звене

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин восстановился после травмы и должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Россиянин тренировался во втором звене вместе с Алексом Гальченюком и Патриком Хернквистом, сообщает в Twitter журналист Дэйв Молинари.

Penguins' practice lines: Guentzel-Crosby-Simon, Galchenyuk-Malkin-Hornqvist, McCann/Kahun-Bjugstad-Rust and Aston-Reese-Blueger-Tanev. — Dave Molinari (@MolinariPGH) November 1, 2019

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, тогда форвард выбыл на месяц.

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