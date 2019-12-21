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Малкин догнал Могильного в списке бомбардиров среди россиян в НХЛ

09:28
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей и вышел на третье место в списке самых результативных россиян в истории НХЛ. На счету 33-летнего нападающего 1032 очка в карьере — столько же у Александра Могильного.

На втором месте по результативности Сергей Федоров с 1179 очков. Лидирует в списке форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 1246 очков.

В текущем сезоне на счету Малкина 30 (9+21) очков в 21 матче регулярного чемпионата.

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