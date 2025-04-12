Хоккей
12 апреля 2025, 06:15

Малкин cтал третьей звездой матча «Питтсбурга» с «Нью-Джерси»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой матча против «Нью-Джерси» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

38-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В активе Малкина теперь 50 (16+34) очков в 66 матчах текущего сезона.

Второй звездой игры стал еще один форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, также набравший 2 (1+1) очка.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Apei

    расскажу тебе про ови, раз ты ща ним по протоколу следишь. он в предыдущем матче забил 895-й гол и стал лучшим снайпером в истории, идут чествования, от того и первое место, по выслуге

    13.04.2025

  • Werewolf

    Матч по протоколу судишь? Чего тогда не возмущался когда Ови с 1 передачей дали первую звезду? в прошлом матче? Смотреть надо было игру, тогда вопросов не было бы. Шайбу забросил Хьюз в свои ворота. Малыч ее последним коснулся. И передача Малыча......ну такая себе передача - бросок во вратаря. Чувак потом просто добил. У Сида тоже не ахти шайба, но он сам ее подправил и она победная. И на пустые ворота жадничать не стал, довольно эффектно и точно отдал передачу партнеру. Хотя мог и сам бы решать. Ты становишься похож на того, кто тебя лайкнул - у упоротого тоже эпилепсия начинается, когда он видит в статье сочетание букв "Кросби" )))))

    12.04.2025

  • HBK621381

    А Малкин вообще не сам забросил, ему просто приписали, забросил чел в свои ворота.

    12.04.2025

  • HBK621381

    У Кросби победная шайба. Победная.

    12.04.2025

  • Apei

    у кроса набрано на пустых, но дали вторую звезду

    12.04.2025

    • «Оттава» выиграла у «Монреаля», Зуб сделал голевую передачу

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 53 33 20 71
    2 Питтсбург 52 27 25 65
    3 Айлендерс 54 30 24 65
    4 Вашингтон 55 26 29 59
    5 Нью-Джерси 54 28 26 58
    6 Коламбус 52 25 27 57
    7 Филадельфия 53 24 29 57
    8 Рейнджерс 55 22 33 50
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 52 34 18 72
    2 Детройт 55 32 23 70
    3 Баффало 53 31 22 67
    4 Монреаль 54 30 24 67
    5 Бостон 55 32 23 67
    6 Флорида 53 28 25 59
    7 Оттава 53 25 28 57
    8 Торонто 53 24 29 57
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 52 35 17 79
    2 Миннесота 55 31 24 72
    3 Даллас 53 30 23 69
    4 Юта 54 28 26 60
    5 Нэшвилл 53 24 29 54
    6 Чикаго 54 21 33 51
    7 Виннипег 53 21 32 49
    8 Сент-Луис 54 20 34 49
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 52 25 27 63
    2 Эдмонтон 54 27 27 62
    3 Анахайм 53 28 25 59
    4 Сан-Хосе 51 27 24 57
    5 Сиэтл 52 24 28 57
    6 Лос-Анджелес 52 22 30 57
    7 Калгари 53 21 32 48
    8 Ванкувер 53 17 36 39
    Результаты / календарь
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    1.02
    2.02
    3.02
    4.02
    30.01 03:00 Рейнджерс – Айлендерс 1 : 2
    30.01 03:00 Тампа-Бэй – Виннипег 4 : 1
    30.01 03:00 Баффало – Лос-Анджелес 4 : 1
    30.01 03:00 Питтсбург – Чикаго 6 : 2
    30.01 03:00 Нью-Джерси – Нэшвилл 3 : 2 ОТ
    30.01 03:00 Бостон – Филадельфия 6 : 3
    30.01 03:00 Каролина – Юта 5 : 4
    30.01 03:00 Монреаль – Колорадо 7 : 3
    30.01 03:30 Детройт – Вашингтон 3 : 4 Б
    30.01 04:00 Сент-Луис – Флорида 5 : 4
    30.01 04:00 Миннесота – Калгари 4 : 1
    30.01 05:00 Эдмонтон – Сан-Хосе - : -
    30.01 06:00 Вегас – Даллас - : -
    30.01 06:00 Сиэтл – Торонто - : -
    30.01 06:00 Ванкувер – Анахайм - : -
    Все результаты / календарь

