Малкин cтал третьей звездой матча «Питтсбурга» с «Нью-Джерси»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой матча против «Нью-Джерси» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
38-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В активе Малкина теперь 50 (16+34) очков в 66 матчах текущего сезона.
Второй звездой игры стал еще один форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, также набравший 2 (1+1) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|33
|20
|71
|2
|Питтсбург
|52
|27
|25
|65
|3
|Айлендерс
|54
|30
|24
|65
|4
|Вашингтон
|55
|26
|29
|59
|5
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|58
|6
|Коламбус
|52
|25
|27
|57
|7
|Филадельфия
|53
|24
|29
|57
|8
|Рейнджерс
|55
|22
|33
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|72
|2
|Детройт
|55
|32
|23
|70
|3
|Баффало
|53
|31
|22
|67
|4
|Монреаль
|54
|30
|24
|67
|5
|Бостон
|55
|32
|23
|67
|6
|Флорида
|53
|28
|25
|59
|7
|Оттава
|53
|25
|28
|57
|8
|Торонто
|53
|24
|29
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|35
|17
|79
|2
|Миннесота
|55
|31
|24
|72
|3
|Даллас
|53
|30
|23
|69
|4
|Юта
|54
|28
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|53
|24
|29
|54
|6
|Чикаго
|54
|21
|33
|51
|7
|Виннипег
|53
|21
|32
|49
|8
|Сент-Луис
|54
|20
|34
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|25
|27
|63
|2
|Эдмонтон
|54
|27
|27
|62
|3
|Анахайм
|53
|28
|25
|59
|4
|Сан-Хосе
|51
|27
|24
|57
|5
|Сиэтл
|52
|24
|28
|57
|6
|Лос-Анджелес
|52
|22
|30
|57
|7
|Калгари
|53
|21
|32
|48
|8
|Ванкувер
|53
|17
|36
|39
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
|30.01
|03:00
|Рейнджерс – Айлендерс
|1 : 2
|30.01
|03:00
|Тампа-Бэй – Виннипег
|4 : 1
|30.01
|03:00
|Баффало – Лос-Анджелес
|4 : 1
|30.01
|03:00
|Питтсбург – Чикаго
|6 : 2
|30.01
|03:00
|Нью-Джерси – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|30.01
|03:00
|Бостон – Филадельфия
|6 : 3
|30.01
|03:00
|Каролина – Юта
|5 : 4
|30.01
|03:00
|Монреаль – Колорадо
|7 : 3
|30.01
|03:30
|Детройт – Вашингтон
|3 : 4 Б
|30.01
|04:00
|Сент-Луис – Флорида
|5 : 4
|30.01
|04:00
|Миннесота – Калгари
|4 : 1
|30.01
|05:00
|Эдмонтон – Сан-Хосе
|- : -
|30.01
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -
|30.01
|06:00
|Сиэтл – Торонто
|- : -
|30.01
|06:00
|Ванкувер – Анахайм
|- : -
