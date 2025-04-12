Малкин cтал третьей звездой матча «Питтсбурга» с «Нью-Джерси»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой матча против «Нью-Джерси» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

38-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В активе Малкина теперь 50 (16+34) очков в 66 матчах текущего сезона.

Второй звездой игры стал еще один форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, также набравший 2 (1+1) очка.