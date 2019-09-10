Малкин боится быть лидером раздевалки. И вот почему

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, что до сих пор окончательно не привык к жизни в США. Игрок защищает цвета «Пинвинз» с 2006 года (с годичным перерывом на локаут). По его словам, проблемой становится языковой барьер.

— Иногда мне кажется, что я одинок, — цитирует The Athletic Малкина. — Жена злится на меня, что я до сих пор не открываюсь ей. Мы вместе уже пять лет, но я не делюсь с ней своими проблемами. Я вообще ни с кем не делюсь проблемами.

В США мне немного сложно. Из-за языка. Возможно, из-за менталитета. Я понимаю, что должен стать лидером раздевалки. Иногда я боюсь этого, потому что мой английский довольно плохой.