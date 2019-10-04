«Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, забросивший единственную шайбу своей команды, был признан третьей звездой встречи.

Второй звездой стал Кейси Миттельштадт, сделавший две голевые передачи, а первой — Конор Шири?, оформивший дубль.

MALKAMANIA RETURNS TO THE CITY OF PITTSBURGH! pic.twitter.com/BAdvqvTkXD — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 4, 2019

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