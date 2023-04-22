Мальцев вместе с фарм-клубом «Колорадо» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ

«Колорадо Иглз» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Онтарио» со счетом 6:4.

Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Колорадо Иглз» выиграл серию со счетом 2-1 и вышел во второй раунд плей-офф АХЛ. Соперник определится позднее.