Мальцев рассказал о своей пенсии за выступление в Северной Америке

Форвард «Спартака» Михаил Мальцев рассказал, какую пенсию получит за выступление в Северной Америке.

«Вчера получил документы по своей пенсии за игру в Америке. 27,5 тысяч долларов за 4,5 сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал Мальцев в соцсетях.

Мальцев выступал в Северной Америке с 2019 по 2023 год за «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Лос-Анджелес». В общей сложности 26-летний россиянин провел 56 матчей в НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.