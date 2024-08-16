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Сегодня, 17:48

Мальцев рассказал о своей пенсии за выступление в Северной Америке

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Мальцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард «Спартака» Михаил Мальцев рассказал, какую пенсию получит за выступление в Северной Америке.

«Вчера получил документы по своей пенсии за игру в Америке. 27,5 тысяч долларов за 4,5 сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал Мальцев в соцсетях.

Мальцев выступал в Северной Америке с 2019 по 2023 год за «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Лос-Анджелес». В общей сложности 26-летний россиянин провел 56 матчей в НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

Михаил Мальцев
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НХЛ
ХК Спартак (Москва)
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