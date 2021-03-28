Мальцев пропустит игру с «Бостоном», Гусев снова остался вне состава

Тренерский штаб «Нью-Джерси» решил пойти на небольшие перемены в составе в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Российский форвард Михаил Мальцев отправлен в запас, его место займет Ник Меркли.

Нападающий Никита Гусев снова пропустит встречу. Последний раз он выходил на лед в официальном матче 20 марта. Всего в этом сезоне россиянин набрал 5 (2+3) очков в 20 встречах при показатели полезности «-12».