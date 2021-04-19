Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мальцев признан второй звездой матча с «Рейнджерс»

01:01
Теги:

Форвард «Нью-Джерси» Михаил Мальцев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:5).

Россиянин отметился 2 (1+1) очками. Первой звездой стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, третья звезда — нападающий «Нью-Джерси» Мариан Студенич.

После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд