Мальцев признан второй звездой матча с «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Джерси» Михаил Мальцев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:5).

Россиянин отметился 2 (1+1) очками. Первой звездой стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, третья звезда — нападающий «Нью-Джерси» Мариан Студенич.

После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.