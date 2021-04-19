Мальцев признан второй звездой матча с «Рейнджерс»
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Форвард «Нью-Джерси» Михаил Мальцев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:5).
Россиянин отметился 2 (1+1) очками. Первой звездой стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, третья звезда — нападающий «Нью-Джерси» Мариан Студенич.
После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.
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