Сушинский: «Бобровский заслуживает звание MVP сезона НХЛ, но ему важен не этот приз»

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский отреагировал на признание нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

«Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт Трофи». НХЛ просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона». Конечно, Сергей заслуживает звание MVP по итогам этого сезона, но для россиянина важен не этот индивидуальный приз, а подержать в руках Кубок Стэнли, что он и сделал. Все во «Флориде» знают, что 90 процентов их успеха — благодаря игре российского вратаря. И все болельщики это видели. А Макдэвид просто с другой планеты, поэтому он тоже заслуженно получил свой приз», — приводит слова Сушинского Sport24.

«Флорида» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) и выиграла Кубок Стэнли.