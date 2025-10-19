Шабанов забил второй гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов забил гол в ворота «Оттавы» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

25-летний россиянин отличился на 38-й минуте встречи. Эта шайба стала для него второй в сезоне-2025/26.