Рыбин: «Чикаго» нужно поднимать, это хороший вызов для Михеева»

Бывший игрок ряда клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением об обмене российского нападающего Ильи Михеева из «Ванкувера» в «Чикаго».

«Прошлый сезон у Ильи не задался. Он хорошо, быстро, агрессивно играл, но чего-то не хватало. В «Чикаго» есть с кем играть. Этот клуб надо поднимать, новый вызов всегда хорошо. Этот переход придаст ему дополнительный импульс. Ничего плохого не вижу, в хоккейной жизни бывают перестановки, для него эта перестановка в лучшую сторону. Если он будет играть в одном звене с Бедардом, у него будет больше игрового времени. Это интересный вызов», — приводит слова Рыбина Legalbet.

29-летний Михеев выступал за «Ванкувер» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий набрал 31 (11+20) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также провел 11 игр в Кубке Стэнли, не отметившись результативными действиями.