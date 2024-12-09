Максим Рыбин назвал Шестеркина одним из лучших вратарей НХЛ

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал подписание голкипером Игорем Шестеркиным рекордного нового контракта с «Рейнджерс».

7 декабря 28-летний россиянин подписал восьмилетнее соглашение с «Рейнджерс» по которому он заработает 92 миллиона долларов, чо сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

«Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего хоккеиста в НХЛ. Тот же в лиге есть Тайлер Сегин с контрактом под десять миллионов. Но очевидно, что он и близко не показывает игру согласно такому контракту. Поэтому скажу, что Шестеркин один из лучших вратарей», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

В нынешнем сезоне НХЛ Шестеркин провел 19 матчей, одержал 9 побед и провел 1 игру «на ноль».