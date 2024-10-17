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Сегодня, 06:05

Рыбин: «Перевод на правый фланг Овечкина, который играл всю жизнь на левом... Такая себе история, для меня это глупость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал перевод российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на правый фланг атаки.

«Понятно, что Саша — звезда и мастер с большой буквы, но перевод на правый фланг человека, который играл всю жизнь на левом... Такая себе история, для меня это глупость. Даже сегодня, когда он отдавал голевую передачу, сделал он это с левого фланга. Справа он с ходу уже точно не бросит, а бросок в касание — его визитная карточка последние несколько лет. Спорное решение. Одно дело менять позицию, когда тебе 25 лет, но не в таком возрасте. Я бы понял, если бы только на большинство, как в прошлом сезоне.

В сегодняшнем «Вашингтоне» нет Бэкстрема. Нет того, кто может пас отдать. Еще только две игры сыграли, многие звезды еще не разогрелись, поэтому посмотрим. Мне кажется, перевод на правый фланг может сказаться на результативности Овечкина. Если он будет накатывать в зону, уже не сможет сходу бросать. Нужно будет принимать, и наносить кистевой бросок. Это уже другая подготовка, требует большего времени», — цитирует Legalbet Рыбина.

Источник: Legalbet
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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