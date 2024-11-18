Рыбин: «Мне без разницы, когда Овечкин побьет результат Гретцки — это будет рекорд на десятилетия»

Бывший нападающий СКА и сборной России Максим Рыбин прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки.

«Мне без разницы, когда он это сделает. В этом или следующем сезоне. Главное, чтобы Александр это сделал. Этот рекорд будет на десятилетия вперед», — цитирует Рыбина «Спорт день за днем».

18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Теперь на счету Овечкина 866 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 28 шайб.