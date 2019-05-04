Нападающий "Автомобилиста" Максим Рассейкин сказал, что планирует побороться за место в основном составе команды.

– У меня еще год контракта – хочу сделать шаг вперед в "Автомобилисте". С руководством и тренерами еще не обсуждал ничего, но буду доказывать свое право на место в составе, - цитируют хоккеиста "Известия". - Теперь я не подпадаю под лимит (по регламенту КХЛ клубы должны в заявке на матчи иметь минимум одного "лимитчика" – игрока не старше 21 года. – прим. "СЭ"). Но это даже к лучшему. Хочется завоевать место в основном составе не как молодой хоккеист, а как полноправный игрок главной команды. Это очень мотивирует.

21-летний нападающий в прошлом сезоне провел пять матчей за "Автомобилист" и не отметился результативными действиями. В составе "Авто" в МХЛ он лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф – 14 (10+4) очков в 16 матчах.

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