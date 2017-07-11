Максим Мамин: "Готов, что меня могут отправить в АХЛ, но сразу отправляться домой не собираюсь"

Бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин, подписавший контракт с "Флоридой"​, в интервью "СЭ" объяснил причины такого решения. По словам форварда, несмотря на возможный пропуск Олимпиады, лучшего времени не найти.

– Есть ли у вас в контракте "российская поправка", которая позволяет вернуться в КХЛ, если вас отправят в фарм-клуб?

– Да, такая договоренность есть. Но воспользуюсь ли я ей? Знаете, я, в принципе, готов, что меня могут отправить в АХЛ, отнесусь к этому с пониманием и не буду сразу же собирать вещи и отправляться домой.

– А почему вы вообще решили отправиться за океан именно этим летом? Впереди Олимпиада, а вы бы точно были кандидатом в сборную. Провели бы еще один-два сезона в России и спокойно бы ехали на хороший контракт?

– Тут много факторов. Но главный то, что в "Пантерз" меняют команду, создают новый коллектив, и я хочу стать его частью. Лучшего времени и не придумаешь. Во "Флориде" много новых игроков, будут доверять молодежи. Я считаю, что готов для Северной Америки. Олимпиада – сильный аргумент, но мне нужно думать о своей карьере.

– Вы разговаривали с главным тренером "Флориды"?

– Нет, но вряд ли бы у нас получился диалог из-за моего английского. Думаю, что все беседы еще впереди. Да и вообще представители клуба больше общались с моим агентом, чем со мной. Новый тренер был на тренировках, смотрел за нами, но думаю, что все плотные беседы будут после начала тренировочного лагеря.

– Готовы ли вы играть в НХЛ ментально?

– Не секрет, что ЦСКА один из тех клубов, кто придерживается североамериканского стиля. Мне, кажется, будет даже легче, чем остальным новичкам, так как мы играли в подобный хоккей все последние годы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)