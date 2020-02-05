23-летний центрфорвард «Сан-Хосе Шаркс» Максим Летунов, дебютировавший в НХЛ в выездном матче против «Калгари» (3:1) и ставший первым россиянином в истории, попавшим туда через студенческую лигу NCAA, рассказал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о своем первом матче и адаптации в калифорнийской команде.

— Нервы, конечно, присутствовали. Если кто-то вам говорит, что не нервничает перед первой игрой в НХЛ, то точно врет. Но после первых двух смен пришел в себя и играл в свою игру, — сказал Летунов.

После матча подошел генеральный менеджер (Дуг Уилсон, — Прим. И.Р.) и сказал, что я играл хорошо, и было видно, что получал большое удовольствие. Но прекрасно понимаю, что это только начало.

Меня все в команде очень хорошо приняли — не только ветераны, но и молодые игроки. А Джо Торнтон и Патрик Марло перед самой игрой подошли и сказали не волноваться, в первой паре смен просто почувствовать игру, вбросить шайбу в зону, пробежать, побороться. И уже потом, когда освоюсь, можно показывать то, на что способен. Со стороны Евгения Набокова (тренера вратарей «Акул», — Прим. И.Р.) особых наставлений не было — он просто сказал, чтобы я получал удовольствие и побольше лез на ворота.

В этом году в АХЛ я чувствовал себя по-другому, чем в прошлом. Все-таки уже второй год в команде и в лиге, уже хорошо знаешь систему, тренеров и партнеров. Не думаешь, что нужно делать, а просто делаешь это на льду. Все хорошо получалось, и поэтому я старался не думать о вызове в главную команду, а просто работать над тем, что могу. И вызов в НХЛ наконец-то случился. Родные на первый матч не приезжали — во-первых, потому что до конца не знали, буду ли в составе, во-вторых, потому что игра проходила в Канаде.

Letunov and True get their debut skate. #SJSharks | #Flames | #SJSvsCAL pic.twitter.com/6bcUBqRFe9 — Teal Town USA — A San Jose Sharks Podcast (@TealTownUSA) February 5, 2020

Летунов провел на льду 10 минут 17 секунд, нанес один бросок в створ ворот «Флэймз», выиграл 50% вбрасываний и сделал один перехват. В этом сезоне Максим — лучший бомбардир фарм-клуба «Акул» — «Сан-Хосе Барракуда»: в 39 матчах АХЛ у него 30 (10+20) очков.