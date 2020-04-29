Максим Летунов хочет попасть в сборную России

Нападающий «Сан-Хосе» Максим Летунов в интервью «Известиям» признался, что хочет попасть в сборную России. В этом сезоне 24-летний россиянин дебютировал в НХЛ: 3 матча и 1 гол.

— Есть стремление обратить на себя внимание руководства сборной России?

— Я думаю, этого все хотят. Это один из следующих шагов после закрепления в составе «Шаркс». Надеюсь, уже сейчас на меня обратили внимание. А дальше надо работать, чтобы заслужить вызов.