Максим Кузнецов отреагировал на прогнозы, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Российский хоккеист Максим Кузнецов отреагировал на прогнозы искусственных интеллектов о том, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Искусственный интеллект тоже ошибается. Если забивать будет, значит побьет, не в этом, так в следующем сезоне. Искусственный интеллект не дорос еще до нас. Журналисты, эксперты считают статистику, но все покажет игра», — приводит слова Кузнецова Vprognoze.ru.

В матче против «Филадельфии» (4:3) Овечкин забил свой 879-й гол в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 15 шайб.