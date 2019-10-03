Максим Афиногенов: «Дайте Кузнецову спокойно играть, он даст ответ всем критикам»

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов выразил поддержку форварду «Вашингтона» Евгению Кузнецову. Международная федерация хоккея на льду дисквалифицировала его на четыре года из-за положительной пробы на кокаин, НХЛ — на три игры.

— На мой взгляд, уже хватит на эту тему разговаривать, — цитирует News.ru Афиногенова. — Дайте парню спокойно играть — вот и все. Евгений — хороший игрок, и больше добавить нечего. Пусть своей игрой даст ответ всем своим критикам.

Надеюсь, что эта история не повлияет на «Вашингтон». Я Кузнецова знаю — он хороший парень, могу только пожелать ему удачи и поскорее преодолеть последствия этой непростой ситуации. Забыть про все это и двигаться в правильном направлении.