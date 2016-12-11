08:08 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Макс Пачоретти: "Когда "Монреаль" начинает матч в высоком темпе, у соперников проблемы"

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Капитан "Монреаля" Макс Пачоретти считает, что его команде скоростные качества позволили разгромить "Колорадо" со счетом 10:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Уже к девятой минуте "Монреаль" вел со счетом 5:0.

– Вести с таким счетом так быстро было странно, но мы знали, что доминируем, нам везет, все складывается в нашу пользу. Команда боролась с удовольствием, – цитирует официальный сайт НХЛ Пачоретти. – Некоторые соперники получают передышку, когда на льду более медленные третье и четвертое звенья. Но у нас все четыре звена прекрасно подготовлены в плане скорости. И когда мы начинаем игру в быстром темпе, у соперника возникают огромные проблемы в защите.

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