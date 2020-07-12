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Макс Доми пока не решил, примет ли он участие в рестарте сезона

18:36
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Нападающий «Монреаля» Макс Доми пока не решил, примет ли он участие в рестарте сезона. Он должен принять решение в течениt 7-10 дней, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон в Twitter.

Отметим, что хоккеист с детства более диабетом.

Отметим, согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.

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