Макс Доми перенес операцию и пропустит 5-6 месяцев

Нападающий «Коламбуса» Макс Доми перенес успешную операцию на тазобедренном суставе. На полное восстановление ему потребуется 5-6 месяцев, сообщает сайт НХЛ.

Контракт 26-летнего Доми с «Блю Джэкетс» рассчитан еще на один год. За это время он заработает 5,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне он провел 54 матча, в которых набрал 24 (9+15) очка.