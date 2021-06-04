Макс Доми перенес операцию и пропустит 5-6 месяцев
20:01
Нападающий «Коламбуса» Макс Доми перенес успешную операцию на тазобедренном суставе. На полное восстановление ему потребуется 5-6 месяцев, сообщает сайт НХЛ.
Контракт 26-летнего Доми с «Блю Джэкетс» рассчитан еще на один год. За это время он заработает 5,3 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне он провел 54 матча, в которых набрал 24 (9+15) очка.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю