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Макс Доми перенес операцию и пропустит 5-6 месяцев

20:01
Макс Доми. Фото ХК «Коламбус».
Макс Доми. Фото ХК «Коламбус».
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Нападающий «Коламбуса» Макс Доми перенес успешную операцию на тазобедренном суставе. На полное восстановление ему потребуется 5-6 месяцев, сообщает сайт НХЛ.

Контракт 26-летнего Доми с «Блю Джэкетс» рассчитан еще на один год. За это время он заработает 5,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне он провел 54 матча, в которых набрал 24 (9+15) очка.

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