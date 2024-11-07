Макнэбб побил рекорд «Вегаса» по числу сыгранных матчей

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Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб провел свой 515 матч в составе команды и побил рекорд клуба по числу сыгранных встреч.

Прежним рекордсменом был нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который провел 514 игр за «Голден Найтс».

В текущем сезоне 33-летний Макнэбб забросил 1 шайбу и отдал 1 голевую передачу в 12 встречах.