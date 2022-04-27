Макмайкл заменил Овечкина в первом звене «Вашингтона»

«Вашингтон» объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Игра начнется в 2.00 по московскому времени.

В первом звене атаки «Кэпиталз» вместо травмированного Александра Овечкина сыграет канадский нападающий Коннор Макмайкл. В этом сезоне 21-летний канадец провел только одну встречу в НХЛ.

Ранее клуб объявил, что 36-летний Овечкин может вернуться «со дня на день» после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). В начале третьего периода он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.