Маклин Селебрини обошел Мичкова в борьбе за лучшего новичка ноября в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини был признан лучшим новичком НХЛ в ноябре, сообщается на официальном сайте лиги.

На счету 18-летнего канадца 12 (7+5 очков) за 14 матчей в прошлом месяце.

Помимо Селебрини, на награду претендовали вратарь Дастин Вольф («Калгари»), нападающие Матвей Мичков («Филадельфия»), Уилл Смит («Сан-Хосе»), Максим Цыплаков («Айлендерс») и Мэки Самоскевич («Флорида»).

Селебрини был выбран «Шаркс» под общим первым номером на драфте НХЛ 2024 года.