Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан оценил игру нападающего Николая Прохоркина в матче с «Виннипегом» (2:1). Россиянин стал автором победного гола.

— Это талантливый игрок, — цитирует тренера LA Kings Insider. — У нас вернулся в строй Льюис, мы вызвали Лаффа, чтобы дать ему шанс проявить себя. Нужно ротировать состав. Но это не сбило Прохоркина. И он использовал свой шанс. И когда у наших центров на все удавалось на вбрасываниях, то он действовал весьма уверенно на точке, что тоже является хорошим качеством.

Nikolai Prokhorkin crashes the net and buries the rebound to give the LA Kings a 2-0 lead on Hockey Night in LA ?#GoKingsGo | #HNILA pic.twitter.com/KE2OUqqFHd — LA Kings (@LAKings) December 1, 2019

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