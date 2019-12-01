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Маклеллан — о победном голе Прохоркина: «Он использовал свой шанс»

10:44
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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан оценил игру нападающего Николая Прохоркина в матче с «Виннипегом» (2:1). Россиянин стал автором победного гола.

— Это талантливый игрок, — цитирует тренера LA Kings Insider. — У нас вернулся в строй Льюис, мы вызвали Лаффа, чтобы дать ему шанс проявить себя. Нужно ротировать состав. Но это не сбило Прохоркина. И он использовал свой шанс. И когда у наших центров на все удавалось на вбрасываниях, то он действовал весьма уверенно на точке, что тоже является хорошим качеством.

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