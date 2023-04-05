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Сегодня, 10:14

Маккиннон стал седьмым игроком в НХЛ в этом сезоне, набравшим 100 очков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Натан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон преодолел отметку в 100 результативных действий в нынешнем сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) форвард набрал 3 (2+1) очка. Всего на его счету 36 голов и 64 результативных передачи в 65 матчах.

Маккиннон стал седьмым игроком в этом сезоне, которому удалось набрать 100 очков.

Лучшим бомбардиром сезона-2022/23 в НХЛ является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 147 (62+85) очков, вторым идет его одноклубник Леон Драйзайтль со 123 (51+72) очками. Третье место занимает форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 106 (29+77) очков, следом располагаются Давид Пастрняк из «Бостона» со 103 (56+47) очками, Мэттью Ткачак со 102 (38+64) очками и Джейсон Робертсон из «Далласа» со 101 (43+58) очком.

Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Нападающий «Сан-Хосе» Гущин сделал голевую передачу во втором матче в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 50 27 109
2 Нью-Джерси 78 49 29 106
3 Рейнджерс 77 45 32 101
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 78 38 40 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 77 29 48 71
8 Коламбус 77 24 53 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 77 46 31 102
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 78 40 38 87
5 Баффало 76 37 39 81
6 Оттава 78 37 41 81
7 Детройт 77 35 42 79
8 Монреаль 78 30 48 66
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 46 30 98
2 Даллас 77 42 35 98
3 Миннесота 77 44 33 98
4 Виннипег 77 43 34 89
5 Нэшвилл 77 39 38 86
6 Сент-Луис 78 36 42 79
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 77 25 52 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 78 48 30 104
2 Эдмонтон 78 46 32 101
3 Лос-Анджелес 78 45 33 100
4 Сиэтл 77 43 34 94
5 Калгари 78 36 42 87
6 Ванкувер 77 34 43 75
7 Сан-Хосе 77 22 55 60
8 Анахайм 77 23 54 56
Результаты / календарь
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Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 1
5.04 02:00
Флорида – Баффало
 2 : 1
5.04 02:00
Торонто – Коламбус
 4 : 2
5.04 02:00
Каролина – Оттава
 3 : 2 ОТ
5.04 02:00
Монреаль – Детройт
 0 : 5
5.04 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 4 : 2
5.04 03:00
Нэшвилл – Вегас
 3 : 2 ОТ
5.04 04:00
Калгари – Чикаго
 3 : 4
5.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 2 : 5
5.04 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 3 : 4 ОТ
5.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 1 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 147
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 123
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 106
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 77 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 51
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 25 2.20
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