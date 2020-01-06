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Маккиннон, Шайфли и Веренски — звезды недели в НХЛ

20:40
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НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов прошедшей недели в лиге. Первой звездой признан нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, который в трех матчах забросил три шайбы и сделал пять голевых передач.

Второй звездой недели стал форвард «Виннипега» Марк Шайфли, который также в трех матчах забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Третьей звездой назван защитник «Коламбуса» Зак Веренски, на счету которого пять голов в трех матчах.

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