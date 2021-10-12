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Маккиннон сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит старт сезона в НХЛ

12 октября, 21:18
Натан Маккиннон. Фото ХК «Колорадо».
Натан Маккиннон. Фото ХК «Колорадо».
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно, однако хоккеист пропустит первые два матча нового сезона НХЛ, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее стало известно, что форвард пропустил последнюю тренировку «Эвеланш».

В прошлом сезон канадец вошел в десятку самых результативных игроков сезона. Он набрал 65 (20+45) очков в 48 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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