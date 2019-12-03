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Маккиннон, Риттих и Джонс — звезды недели в НХЛ

05:16
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон признан первой звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В 3 матчах он набрал 9 (3+6) очков. Натан — вторая звезда ноября.

Вратарь «Калгари» Давид Риттих — вторая звезда прошедшей недели. С ним «огоньки» выиграли 2 матча из 3. Он отразил 95 бросков из 101.

Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс признан третьей звездой недели. С ним «акулы» выиграли 3 матча из 3. В среднем за встречу он пропускал 1,98 гола, отражая 93,5 % бросков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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