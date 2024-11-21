Маккиннон — о травме Овечкина: «Обидно, что мы не играем с ним завтра ночью»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон высказался о травме российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

39-летний россиянин получил повреждение голени в матче после столкновения с нападающим «Юты» Джеком Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2) и выбыл из строя минимум на три встречи.

«Жаль, что он выбыл на несколько недель, но надеюсь, что он вернётся быстрее, чем говорят, и продолжит бороться за рекорд. Обидно, что мы не играем с ним завтра ночью, это точно», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Овечкина 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего россиянин забросил 868 шайб в 1444 матчах НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.