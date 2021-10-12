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Маккиннон пропустил тренировку «Колорадо» из-за ковид-протокола

12 октября, 20:05
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Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон пропустил тренировку команды. Это связано с требованиями ковид-протокола НХЛ, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезон канадец вошел в десятку самых результативных игроков сезона. Он набрал 65 (20+45) очков в 48 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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