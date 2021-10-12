Маккиннон пропустил тренировку «Колорадо» из-за ковид-протокола

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон пропустил тренировку команды. Это связано с требованиями ковид-протокола НХЛ, сообщает сайт клуба.

Nathan MacKinnon (COVID protocol related absence) will not practice today. — Colorado Avalanche (@Avalanche) October 12, 2021

В прошлом сезон канадец вошел в десятку самых результативных игроков сезона. Он набрал 65 (20+45) очков в 48 матчах.