Маккиннон пропустил тренировку «Колорадо» из-за ковид-протокола
12 октября, 20:05
Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон пропустил тренировку команды. Это связано с требованиями ковид-протокола НХЛ, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезон канадец вошел в десятку самых результативных игроков сезона. Он набрал 65 (20+45) очков в 48 матчах.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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