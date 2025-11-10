Хоккей
10 ноября, 22:48

Маккиннон признан первой звездой недели в НХЛ

Алина Савинова

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний канадец набрал 10 (4+6) очков в трех матчах. На 10 ноября он возглавляет гонку бомбардиров и список лучших снайперов НХЛ. Всего на счету Маккиннона 14 голов и 15 результативных передач в 16 играх нынешнего сезона.

Второй звездой недели признан нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, заработавший 10 (3+7) очков за четыре матча. Третьей звездой стал Лео Карлссон из «Анахайма», который на прошедшей неделе отметился 5 заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами в четырех играх. Также швед продлил серию с очками до 10 матчей.

Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 16 11 5 23
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Филадельфия 15 8 7 18
5 Айлендерс 16 8 8 18
6 Рейнджерс 17 8 9 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 15 8 7 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 15 5 10 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Чикаго 16 8 8 19
5 Юта 16 9 7 18
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Сиэтл 16 7 9 19
4 Сан-Хосе 17 8 9 19
5 Вегас 15 7 8 18
6 Эдмонтон 17 7 10 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 03:00 Монреаль – Лос-Анджелес 1 : 5
12.11 03:00 Оттава – Даллас 2 : 3 ОТ
12.11 03:00 Каролина – Вашингтон 1 : 4
12.11 03:00 Бостон – Торонто 5 : 3
12.11 04:00 Сент-Луис – Калгари 3 : 2
12.11 04:00 Миннесота – Сан-Хосе 1 : 2 ОТ
12.11 05:30 Колорадо – Анахайм 4 : 1
12.11 06:00 Ванкувер – Виннипег 3 : 5
12.11 06:00 Сиэтл – Коламбус 1 : 2 Б
Все результаты / календарь

