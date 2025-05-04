Маккиннон — о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли: «Я в шоке»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Это было довольно шокирующе. Я чувствовал, что мы полностью контролировали ход игры, но Микко, ему надо отдать должное, забил пару потрясающих голов. Он был тем, кто изменил ход игры. Он взял на себя инициативу. Да, я не знаю, что еще сказать. Я в шоке, если честно», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

В седьмом матче «Эваланш» проиграли «Далласу» (2:4) и уступили в серии с общим счетом 3-4. В последней игре нападающий «Старз» Микко Рантанен, ранее выступавший на протяжении 10 лет за «Колорадо», отметился хет-триком и результативной передачей.