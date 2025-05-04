Хоккей
4 мая, 11:56

Маккиннон — о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли: «Я в шоке»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Это было довольно шокирующе. Я чувствовал, что мы полностью контролировали ход игры, но Микко, ему надо отдать должное, забил пару потрясающих голов. Он был тем, кто изменил ход игры. Он взял на себя инициативу. Да, я не знаю, что еще сказать. Я в шоке, если честно», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

В седьмом матче «Эваланш» проиграли «Далласу» (2:4) и уступили в серии с общим счетом 3-4. В последней игре нападающий «Старз» Микко Рантанен, ранее выступавший на протяжении 10 лет за «Колорадо», отметился хет-триком и результативной передачей.

Хоккеисты &laquo;Далласа&raquo; праздную гол в&nbsp;ворота &laquo;Колорадо&raquo; 4&nbsp;мая.«Даллас» сотворил мощнейший камбэк и вышел во второй раунд! Маккиннон и Ничушкин — за бортом плей-офф
Микко Рантанен
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
  • Армеец

    Умылись!Маккинон и Макар!

    05.05.2025

  • Zohr Vad

    По составу с Рантоненом Лавины были бы 2-3 в регулярке и не попали на крепкий Даллас. Надо было давать фину больше и держать в составе. Тем более, после его ответа после хет/трика, можно понять - он не только мастер, но и Человек!!?

    04.05.2025

  • alehan.227472

    врядли, рантанен набирает очки, забивает решающие годы в ПО, в 7ой игре когда все на кону. это дорогого стоит. и колорадо очень даже светило в этом году. многие прогнозировали , что именно лавины берут кубок

    04.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    И в чем ошибка? Колорадо в КС что с ним, что без него ничего не светило. Как, впрочем, и Далласу. Скорее ошибку допустил сам Рантанен, что не захотел переподписаться? Получит в итоге по контракту на миллион больше, а иллюзия суперзвезды без мощных плеч Маккинона и Макара развеется. Не видать ему больше стоочковых сезонов, будет телепаться в районе очка за игру.

    04.05.2025

  • Zohr Vad

    Финн доказал и показал, что его обмен - глубочайшая ошибка Лавин...

    04.05.2025

