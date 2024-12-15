Маккиннон первым из игроков НХЛ достиг отметки в 50 очков в этом сезоне

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон забил два гола и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:2).

29-летний хоккеист первым достиг отметки в 50 набранных очков (13 голов и 37 передач) в нынешнем сезоне лиги. На это ему потребовалось 32 матча.

Маккиннон возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ. Ближайшим преследователем канадца является его партнер по команде финн Микко Рантанен, на счету которого 46 (18+ 28) очков.