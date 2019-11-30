По итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ определены лучшие хоккеисты, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Бостона» Давид Крейчи. Он набрал 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ), в том числе забил победный гол.

Второй звездой признан форвард «Коламбуса» Густав Нюквист. В матче с «Питтсбургом» (5:2) он отметился хет-триком.

Первой звездой назван нападающий «Колорадо» Натан Маккинон. В игре с «Чикаго» (5:2) он набрал 4 (1+3) очка.

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