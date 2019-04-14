Маккиннон, Орпик и Смит - звезды дня в НХЛ

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В игре с "Калгари" (3:2 ОТ, 1-1) он забросил победную шайбу.

Второй звездой стал защитник "Вашингтона" Брукс Орпик. Он также забросил победную шайбу в овертайме в игре с "Каролиной" (4:3 ОТ, 2-0). При этом на момент взятия ворот американцу было 38 лет и 199 дней. Он стал самым возврастным защитником, забившим в овертайме Кубка Стэнли.

Замкнул тройку лучших нападающий "Нэшвилла" Крэйг Смит. Он забросил победную шайбу в матче с "Далласом"​ (2:1 ОТ, 1-1).