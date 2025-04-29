Маккиннон обошел Рантанена по количеству передач в плей-офф НХЛ в истории «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Далласом» (2:6, 2-3).

Голевая передача стала для Маккиннона 68-й в Кубке Стэнли за «Эвеланш». Он обошел по этому показатею Микко Рантанена (67), который сейчас играет за «Даллас», став третьим по количеству передач в истории клуба. Лидером является Джо Сакич (104), на втором месте находится Петер Форсберг (101).

Шестой матч серии между «Колорадо» и «Далласом» пройдет в четверг, 1 мая.