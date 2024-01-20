Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:4).

После этой игры на счету 28-летнего хоккеиста 78 (26+52) очков в 47 матчах сезона. Он поднялся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ-2023/24, опередив форварда «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 75 очков.

Третье место с 64 баллами занимает игрок «Бостона» Давид Пастрняк.