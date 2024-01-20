Маккиннон обогнал Кучерова по количеству матчей с 2 и более очками

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон обошел российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова по количеству матчей с 2 и более набранными очками.

28-летний канадец забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в матче против «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ.

Это 24-й матч в текущем сезоне, в котором Маккиннон набрал 2+ очка. В активе Кучерова, который не сумел отличиться в матче против «Баффало» (3:1), 23 таких матча.