Маккиннон не сыграет против «Калгари» из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари», сообщает журналист Питер Бау.

Он уже улетел в Денвер, где пройдет углубленное обследование. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар отметил, что форвард мог получить травму верхней части тела в одной из последних потасовок.

В этом регулярном чемпионате Маккиннон набрал 70 (22+48) очков в 41 встрече. Он уже пропустил часть регулярки из-за травмы.