Маккиннон назвал Ничушкина одним из самых трудолюбивых игроков
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон оценил игру российского форварда Валерия Ничушкина в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Далласа».
В пятницу, 2 мая, «Эвеланш» обыграл «Старз» со счетом 7:4 и сравнял счет в серии — 3-3. 30-летний Ничушкин оформил дубль в этой игре и был признан третьей звездой матча.
«Он один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел. Мы знали, что он будет готов. Думаю, все сыграли очень хорошо, я горд каждым. Все в команде сделали шаг вперед, так что у нас будет еще одна хорошая возможность победить», — приводит пресс-служба НХЛ слова Маккиннона.
Шайба в матче с «Далласом» стала для Ничушкина 26-й в 78 играх Кубка Стэнли. Он вышел на 13-е место среди россиян в НХЛ по голам в плей-офф, опередив Валерия Каменского (25 шайб в 66 играх).
