Маккиннон может сыграть в первом матче серии против «Сент-Луиса»
08:05
Нападающий Натан Маккиннон должен сыграть за «Колорадо» в стартовом матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, в котором его команда дома встречается с «Сент-Луисом».
Центрфорвард получил травму нижней части тела и пропустил четыре матча в концовке регулярного чемпионата, в том числе два последних.
«Он восстановится к самому началу серии. Это как раз то, что доктор прописал, — сказал тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сайту НХЛ. — Это очень важно. Понятно, что он входит в число главных звезд нашей команды. И он очень ждал плей-офф».
Маккиннон занял второе место среди бомбардиров команды по итогам регулярного чемпионата, набрав 65 (20+45) очков.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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