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Маккиннон может сыграть в первом матче серии против «Сент-Луиса»

08:05
Натан Маккиннон. Фото ХК «Колорадо».
Натан Маккиннон. Фото ХК «Колорадо».
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Нападающий Натан Маккиннон должен сыграть за «Колорадо» в стартовом матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, в котором его команда дома встречается с «Сент-Луисом».

Центрфорвард получил травму нижней части тела и пропустил четыре матча в концовке регулярного чемпионата, в том числе два последних.

«Он восстановится к самому началу серии. Это как раз то, что доктор прописал, — сказал тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сайту НХЛ. — Это очень важно. Понятно, что он входит в число главных звезд нашей команды. И он очень ждал плей-офф».

Маккиннон занял второе место среди бомбардиров команды по итогам регулярного чемпионата, набрав 65 (20+45) очков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей