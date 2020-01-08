Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам первой половины сезона. В опросе приняли участие 18 журналистов, каждый из которых назвал по пять кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 80 очков и получивший 12 первых мест. Второе место у лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (63), третий — Джек Айкел (61) из «Баффало». 4 очка у Артемия Панарина? из «Рейнджерс».