Маккенна повторил редкое достижение «Торонто» среди игроков не старше 18 лет
Нападающий «Торонто» Гэвин Маккенна забросил решающую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1). Форвард стал пятым игроком клуба в возрасте 18 лет или младше, забившим победный гол.
Маккенна отличился в большинстве на пятой минуте третьего периода, пробив российского вратаря Ярослава Аскарова. Это первая шайба канадца в большинстве в НХЛ. Встреча стала первым противостоянием Маккенны и Ивара Стенберга, выбранных под первым и вторым номерами драфта-2026.
Официальный сайт НХЛ сообщает, что Маккенна набрал шесть очков за первые десять матчей карьеры — три гола и три передачи. С начала сезона-1943/44 таких показателей среди хоккеистов «Торонто» не старше 18 лет добивались только он и Расс Куртнолл. У Куртнолла в первых десяти матчах было десять очков.
Остон Мэттьюс набрал три очка — гол и две передачи. «Торонто» прервал трехматчевую серию без побед. Сергей Бобровский отразил 30 бросков и впервые победил на домашнем льду в составе «Мэйпл Лифс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|10
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|3
|15
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|7
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|8
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|3
|Колорадо
|9
|5
|4
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|9
|4
|5
|9
|5
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|20.10
|02:00
|Филадельфия – Колорадо
|3 : 2
|20.10
|02:00
|Рейнджерс – Анахайм
|5 : 2
|20.10
|02:30
|Торонто – Сан-Хосе
|3 : 1
|20.10
|04:00
|Юта – Питтсбург
|5 : 4