Маккенна повторил редкое достижение «Торонто» среди игроков не старше 18 лет

Нападающий «Торонто» Гэвин Маккенна забросил решающую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1). Форвард стал пятым игроком клуба в возрасте 18 лет или младше, забившим победный гол.

Маккенна отличился в большинстве на пятой минуте третьего периода, пробив российского вратаря Ярослава Аскарова. Это первая шайба канадца в большинстве в НХЛ. Встреча стала первым противостоянием Маккенны и Ивара Стенберга, выбранных под первым и вторым номерами драфта-2026.

Официальный сайт НХЛ сообщает, что Маккенна набрал шесть очков за первые десять матчей карьеры — три гола и три передачи. С начала сезона-1943/44 таких показателей среди хоккеистов «Торонто» не старше 18 лет добивались только он и Расс Куртнолл. У Куртнолла в первых десяти матчах было десять очков.

Остон Мэттьюс набрал три очка — гол и две передачи. «Торонто» прервал трехматчевую серию без побед. Сергей Бобровский отразил 30 бросков и впервые победил на домашнем льду в составе «Мэйпл Лифс».