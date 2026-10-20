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Маккенна повторил редкое достижение «Торонто» среди игроков не старше 18 лет

Игнат Апурин

Нападающий «Торонто» Гэвин Маккенна забросил решающую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1). Форвард стал пятым игроком клуба в возрасте 18 лет или младше, забившим победный гол.

Маккенна отличился в большинстве на пятой минуте третьего периода, пробив российского вратаря Ярослава Аскарова. Это первая шайба канадца в большинстве в НХЛ. Встреча стала первым противостоянием Маккенны и Ивара Стенберга, выбранных под первым и вторым номерами драфта-2026.

Официальный сайт НХЛ сообщает, что Маккенна набрал шесть очков за первые десять матчей карьеры — три гола и три передачи. С начала сезона-1943/44 таких показателей среди хоккеистов «Торонто» не старше 18 лет добивались только он и Расс Куртнолл. У Куртнолла в первых десяти матчах было десять очков.

Остон Мэттьюс набрал три очка — гол и две передачи. «Торонто» прервал трехматчевую серию без побед. Сергей Бобровский отразил 30 бросков и впервые победил на домашнем льду в составе «Мэйпл Лифс».

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Остон Мэттьюс
Сергей Бобровский
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Торонто Мэйпл Лифс
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«Рейнджерс» выиграли шесть домашних матчей подряд на старте сезона впервые за 35 лет

Мэттьюс в 64-й раз набрал три очка за матч и приблизился к достижению Сундина
Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 10 7 3 15
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 7 3 4 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Торонто 10 4 6 10
7 Монреаль 8 4 4 9
8 Детройт 8 3 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 9 6 3 13
3 Колорадо 9 5 4 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 9 4 5 9
5 Анахайм 8 4 4 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Калгари 8 2 6 4
8 Лос-Анджелес 6 0 6 2
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20.10 02:00 Филадельфия – Колорадо 3 : 2
20.10 02:00 Рейнджерс – Анахайм 5 : 2
20.10 02:30 Торонто – Сан-Хосе 3 : 1
20.10 04:00 Юта – Питтсбург 5 : 4
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